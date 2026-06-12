Sentenza TAR, Scegliamo Monteforte: “passo importante per la trasparenza, il nostro impegno continua”

Il gruppo politico scegliamo Monteforte fa sapere, a seguito della decisione pubblicata oggi dal TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che “rispetto ai dubbi sollevati nelle ore successive allo spoglio dello scorso novembre 2025, motivo per cui il gruppo Scegliamo aveva deciso la via del ricorso al TAR, al solo scopo di essere certi che tutto fosse stato svolto con regolarità durante le operazioni di spoglio elettorale, oggi la sentenza del TAR ci dice che avevamo ragione, anche se parzialmente. Ciò che ci restituisce la sentenza è semplicemente che noi montefortesi dovremo svolgere le operazioni di voto nelle due sezioni annullate dal dispositivo. Lo abbiamo fatto perché avevamo notato delle precise anomalie che meritavano chiarezza, e i fatti emersi oggi ci danno ragione, confermando la bontà e la serietà delle nostre osservazioni. Il nostro faro resta, oggi come ieri, l’amore e il legame viscerale che ci uniscono a Monteforte Irpino. La nostra attività consiliare andrà avanti senza sosta e senza essere influenzata da ciò che sarà il ritorno alle urne: saremo custodi attenti, controllori e verificatori dell’attività del Comune, pronti a vigilare su ogni atto, ma anche a essere propositivi ogni qualvolta si tratterà di fare il bene del nostro paese. Monteforte Irpino ha bisogno di una visione concreta, di lavoro e di certezze. A questo punto ci rimettiamo sommessamente e nuovamente alla scelta dell’elettorato”.