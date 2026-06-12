L’Halley Campania Avellino Basket blinda Lucas Fresno: la guardia italo-argentina ancora in biancoverde

L’Halley Campania Avellino Basket è lieta di annunciare la riconferma dell’atleta Lucas Fresno. La guardia italo-argentina, classe 2004, indosserà anche per la stagione 2026/2027 la maglia biancoverde. Tornato in Irpinia lo scorso gennaio, è stato un prezioso tassello nella cavalcata verso i play-off e sarà a disposizione di coach Gennaro Di Carlo. L’ultima stagione agonistica vissuta tra Scafati ed Avellino l’ha conclusa con una media di 4.9 punti di media, 1.8 rimblazi ed 1.1 assist.

Arrivato nel 2021 in Italia reclutato dalla Stella Azzurra Roma, con cui ha disputato giovanili e prima squadra, nel 2023/2024 passa al Cus Jonico Taranto, per poi trasferirsi a campionato in corso ad Avellino contribuendo e non poco alla promozione in Serie A2 OdlWildWest. Nel 2024/2025 è protagonista a Capo d’Orlando, stagione della consacrazione in B Nazionale chiudendo la stagione regolare con 15.5 punti di media, il 51.0% da due ed il 33.0% dalla lunga distanza ed il 75.0% dalla lunetta. Un campionato di alto livello che gli è valsa la chiamata dell’ambiziosa Givova Scafati, per poi passare ad Avellino.

“Sono molto contento di tornare in biancoverde per la prossima stagione – commenta Lucas -. Provo tanto senso di appartenenza per questa maglia e mi rende orgoglioso indossarla per la terza volta nella mia carriera. Ringrazio l’Halley Campania Avellino Basket per la fiducia e sono sicuro che assieme al coach raggiungeremo i nostri obbiettivi”.

Queste le dichiarazioni del gm Antonello Nevola: “Lucas è un giocatore nel quale crediamo molto: ha sempre mostrato grande disponibilità e ampi margini di crescita, senza mai risparmiarsi e mettendosi costantemente al servizio della squadra. Abbiamo deciso di proseguire insieme questo percorso, certi che riusciremo a raggiungere traguardi prestigiosi”

Così il tecnico degli irpini Gennaro Di Carlo: “Percorriamo la strada della continuità rispetto ad un percorso iniziato lo scorso anno – afferma il coach -. Lucas è stato molto efficace, anche nelle gare dei playoff ed il ricordo va alla vittoria in casa contro Bologna. Il ragazzo è motivato di restare e continueremo il processo di miglioramento, affinché possa proseguire la sua crescita, all’intento di un organico in cui ricoprirà un ruolo importante”.