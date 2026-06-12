Aggredisce i Carabinieri nel giorno in cui torna libero e finisce di nuovo in carcere

MERCOGLIANO- La libertà per un pregiudicato di nazionalita’ straniera e’ durata meno di ventiquattro ore. A poche ore di distanza infatti dalla sua scarcerazione ha dato in escandescenza tentando di spaccare una vetrina e di aggredire e infastidire alcuni passanti. Un atteggiamento che e stato segnalato alla locale Stazione dei Carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, sono stati aggrediti dal soggetto, che, anche ammanettato, ha continuato a colpire e sputare all’indirizzo dei Carabinieri. Immobilizzato e arrestato, nei suoi confronti e’ scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina l’indagato, difeso dall’avvocato Ennio Napolillo, e’ comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per il processo per direttissima. Il legale ha chiesto i termini a difesa, per cui l’ udienza per direttissima sarà celebrata il prossimo 22 giugno. Nel frattempo il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, quello che aveva lasciato poche ore prima.