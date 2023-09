Sentenza Acqualonga, Airoma: “Mi sono complimentato con Cantelmo”

Dopo la sentenza di Appello che ha riscritto, per quanto riguarda la responsabilità dei vertici di Autostrade per l’Italia, in primis dell’ex ad Giovanni Castellucci, il verdetto di primo grado nel processo per la strage di Acqualonga del 28 luglio 2013, l’attuale procuratore capo di Avellino Domenico Airoma ha tenuto a complimentarsi con l’ex capo dei pm irpini Rosario Cantelmo, ora in pensione.

“L’ho chiamato per fargli i complimenti – afferma Airoma -. I giudici di Appello hanno ritenuto fondate le ragioni della Procura avellinese, ora vedremo cosa accadrà se si andrà o meno in Cassazione. In ogni caso credo che nelle motivazioni della sentenza troveremo sicuramente delle affermazioni importanti che potrebbero valere per dare orientamenti futuri a chi ricopre determinati incarichi di responsabilità”.