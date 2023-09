“Torno ad Avellino con il cuore pieno di gioia”. Pistillo è pronto ad incantare di nuovo

“Accendere in vita altre fiaccole, nell’ora buia di qualcuno, per non essere vissuti invano”. Ricordare, come è giusto che sia, una grande donna, una grande mamma, affettuosa e premurosa. Un esempio da seguire, insomma. Anche perché Gemma Colella, grazie al suo animo nobile, ha portato avanti un’intensa opera di volontariato durante la sua esitenza.

Sulla scia del ricordo, è nata l’associazione “I fiori di Gemma”, di cui è presidente suo figlio, Antonello Pellecchia, che già da un po’ di tempo si sta battendo, organizzando iniziative di vario tipo, per realizzare un pulmino per bambini disabili. Un obiettivo importante, nobile, proprio come lo era Gemma Colella.

Ed anche quando organizza eventi, “I fiori di Gemma” pensa in primis ai più piccoli. Domani altra importantissima kermesse da non perdere. Con inizio alle 18.30, sul palco del teatro d’Europa di Cesinali, ci sarà Andrea Viganò, in arte “Pistillo”, un omino dalla carica esplosiva smisurata capace di incantare il pubblico senza dire una parola, ispirato alle raffinate maniere di Charlie Chaplin e all’eleganza di Fred Astaire, con la voglia di giocare e scoprire il mondo come un bambino unita alle delicate e molteplici virtù di un clown tanto romantico quanto folle.

L’invito di “Pistillo” a partecipare allo spettacolo è, come sempre, molto bello: “Ritorno ad Avellino con il cuore pieno di gioia”, dice. La città lo attende.