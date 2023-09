Defibrillatore rubato, fermato il presunto ladro. Era stato portato via dalla teca in via Valle a Grottaminarda la notte tra il 25 e 26 settembre scorso.

I carabinieri, attraverso una tempestiva attività di indagine, hanno recuperato e restituito all’avente diritto il defibrillatore cardiaco deferendo in stato di libertà il presunto autore del furto, un uomo di Grottaminarda di 57 anni.