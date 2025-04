Senerchia, “fascio” nel simbolo: ricusata una delle 19 liste in trasferta a Senerchia

SENERCHIA- Ricusata dalla Commissione Elettorale una delle diciannove liste “farlocche” in campo a Senerchia, che era finita nel mirino, in base alla legge Scelba, per la presenza di un “fascio” che poteva rimandare al fascismo (benchè effigiasse un fastello mazziniano) . La Commissione Elettorale aveva espressamente contestato ai rappresentanti della lista con un verbale del 26 aprile la circostanza che “iI contrassegno della lista perché contenente raffigurazione (il fascio) che fa riferimento a ideologie autoritarie, come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale Costituzione e dalla Legge 29 giugno 1952, n. 645;

comma”. Nella seduta di ieri, ha preso atto del fatto che: “considerato che gli interessati sono stati invitati mediante affissione al portone d’ingresso del Comune di Montella e pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Montella e del Comune di Senerchia, a presentare un nuovo contrassegno entro 48 ore dalla detta affissione e pubblicazione; Preso atto che alla scadenza di tale termine.

tutt`oggi, non è stato presentato alcun ulteriore contrassegno. Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ricusazione della lista in oggetto indicata”. E ha deliberato la ricusazione della lista in campo alle comunali di Senerchia.