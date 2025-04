Auto rubata mentre il proprietario prende caffè al bar: resta in carcere 45enne

LAURO- Il Gip del Tribunale di Avellino ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un qaurantacinquenne di Lauro, che qualche giorno fa e’ stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Polizia per la violazione della sorveglianza speciale di Ps a cui era sottoposto e per il furto di una vettura. Proprio il furto, avvenuto mentre il proprietario dell’auto era al bar per consumare un caffè, ricostruito dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza attive a Lauro e Domicella, aveva portato a contestare anche la violazione della sorveglianza (sia per il reato consumato che per la violazione dell’obbligo di soggiorno a Lauro) la vettura era infatti stata recuperata a Domicella. Alla luce dei diversi episodi di cui negli ultimi mesi il quarantacinquenne si è reso protagonista e’ arrivata la conferma della custodia cautelare in carcere.