Confesercenti Avellino: assegnati nuovi codici attività, imprese possono verificare rispondenza

La Confesercenti provinciale di Avellino informa che anche in provincia di Avellino,

come nel resto d’Italia, la locale Camera di Commercio ha provveduto ad effettuare

l’aggiornamento d’ufficio dei codici Ateco per la classificazione delle attività di

impresa e professionali con partita Iva presenti sul territorio.

Un’operazione avviata il 1 aprile, sulla scorta delle nuove classificazioni introdotte,

con l’obiettivo di mappare con maggiore precisione il sistema produttivo del Paese,

tenendo conto degli standard internazionali e dell’evoluzione economica e sociale che

si è determinata negli ultimi anni, in particolare rispetto al 2007, data dell’ultimo

aggiornamento.

Per consentire un passaggio graduale e trasparente alla nuova classificazione, in una

fase transitoria la visura camerale esporrà sia la nuova che la precedente codifica.

Nelle visure e nei certificati sono state inoltre aggiunte eventuali ulteriori

informazioni relative ad alcune tipologie di attività economica come i canali di

vendita e di intermediazione.

Ogni impresa può verificare gratuitamente il nuovo codice assegnato tramite l’app

Impresa Italia disponibile sui principali store digitali o su impresa.italia.it.

Se il codice riclassificato d’ufficio non rispecchia pienamente la realtà dell’attività

svolta, l’impresa con domicilio digitale attivo può rettificarlo gratuitamente fino al 30

novembre 2025, tramite l’apposito servizio presente sul sito web

rettificaateco.registroimprese.it