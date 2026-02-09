Senerchia, Carabinieri denunciano imprenditore per gestione illecita di rifiuti

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale competente, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un imprenditore, per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a Senerchia.

Nello specifico, i militari, accertavano la presenza, all’interno dell’officina meccanica di proprietà del predetto, di un deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di uno scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione.

Dall’attività investigativa, i Carabinieri appuravano che i fanghi di sedimentazione a servizio dell’attività di meccatronica, non erano mai stati avviati a smaltimento e le acque reflue del disoleatore utilizzato scaricavano direttamente sul suolo, tramite un tubo in plastica, in assenza di autorizzazione unica ambientale.

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della salute collettività.