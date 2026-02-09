Investire sui temi dell’agricoltura e delle risorse forestali

Il settore agricolo e forestale può oggi beneficiare di un forte avanzamento tecnologico, sia in termini di mezzi agricoli che di servizi digitali.

Dispositivi satellitari e di connessione internet a bordo dei trattori agricoli, uniti alla gestione in cloud dei mezzi, permettono l’ottimizzazione dell’aratura e della raccolta. La mappatura satellitare dei terreni, invece, aiuta gli agricoltori a valutare la crescita e gli impatti degli eventi climatici avversi.

Molte altre innovazioni stanno riguardando l’agricoltura, tra cui la gestione ottimizzata delle irrigazioni e l’agrivoltaico (installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono la prosecuzione dell’attività agricola).

Tutto ciò riguarda molto da vicino gli investitori interessati a esplorare le opportunità di crescita del capitale finanziario, in un settore ritenuto tradizionale. La tradizione agricola oggi incontra le nuove tecnologie e può agevolare, al netto dei rischi, la crescita rigogliosa delle piantagioni come quella dei capitali.

Come si investe sui temi dell’agricoltura e delle risorse forestali?

Per investire in agricoltura e risorse forestali le opzioni sono varie. Al primo posto troviamo naturalmente le materie prime agricole e forestali (grano, zucchero, caffè, cacao, soia, legname, ecc.).

Le borse valori facilitano l’accesso all’industria agricola attraverso le azioni delle società quotate. Nei mercati azionari non sono poche le grandi aziende la cui attività primaria è nell’agricoltura, o nella conservazione e sfruttamento delle risorse forestali.

I fondi negoziati in Borsa sono un terzo strumento di investimento che sintetizza le materie prime e le azioni. Tali fondi replicano passivamente l’andamento di un indice di azioni o di materie prime, l’investitore può quindi fare ETF investimenti acquistando le quote direttamente dal conto di trading del proprio intermediario finanziario.

Ad esempio, possedere le quote di un fondo collegato al grano, alla soia e allo zucchero significa investire indirettamente in queste materie prime. L’acquisto di quote di un fondo associato a un indice azionario agricolo, diversamente permette all’investitore di esporsi in modo diversificato a un ampio insieme di società del settore.

Le innovazioni tecnologiche che stimolano gli investimenti

Esistono altre innovazioni tecnologiche ben note che promettono di stimolare gli investimenti in agricoltura e risorse forestali. Grandi società produttori di mezzi agricoli, infatti, sperimentano versioni a guida autonoma di veicoli per la raccolta e l’aratura.

Altri mezzi semi-autonomi favoriscono la raccolta dei prodotti agroalimentari dai filari ravvicinati di diverse tipologie di piante da frutto.

Non dimentichiamo la produzione di biometano dal letame per alimentare gli stessi mezzi a disposizione delle aziende agricole, o per produrre energia elettrica a beneficio delle comunità locali.

Anche la biomassa spesso bruciata a cielo aperto (resti del raccolto, ripuliture dei terreni da erbacce, ecc.), può altrimenti essere raccolta e utilizzata per produrre energia elettrica in impianti di cogenerazione. Una soluzione che contribuirebbe a ridurre di non poco l’impatto ambientale che gli abbruciamenti di residui di colture vegetali e stoppie hanno sulla qualità dell’aria.

Come abbiamo visto, il settore agricolo e forestale ha la possibilità di evolvere grazie a nuove tecnologie anche molto creative. L’investitore ha modo, se vuole, di esporsi al settore industriale attraverso le commodity agricole, le azioni e gli ETF.

