VIDEO/ Seminario Co.N.A.P.I. Avellino: Formazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al centro del dibattito

Si è tenuto oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, un importante seminario organizzato da Co.N.A.P.I. Avellino in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Avellino, guidato dal Presidente Carmine Del Sorbo. L’evento, dal titolo “Formazione, Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: le Novità della Patente a Crediti, la Responsabilità degli ex D.Lgs. 231/2001 e la Certificazione dei Contratti di Lavoro”, ha rappresentato un momento cruciale per affrontare tematiche di grande rilevanza nel contesto lavorativo attuale.

I lavori sono stati aperti da Enrico Lo Conte, Presidente di Co.N.A.P.I. Avellino, che ha dato il via all’incontro sottolineando l’importanza della formazione continua e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Basilio Minichiello, Presidente di Co.N.A.P.I. Nazionale, ha espresso il proprio entusiasmo per l’iniziativa, rimarcando il valore delle attività volte alla crescita del settore.

Significativo l’intervento dell’On. Michele Gubitosa, Deputato alla Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, attualmente membro della Commissione Finanze e della Commissione Parlamentare Antimafia, che ha sottolineato quanto sia cruciale oggi garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, non solo per la tutela dei lavoratori ma anche per il progresso del sistema produttivo italiano. Gubitosa ha evidenziato come la collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti possa promuovere una cultura del lavoro più sicura e responsabile, richiamando l’attenzione sulle recenti normative e sulle novità della Patente a Crediti e del D.Lgs. 231/2001, strumenti legislativi fondamentali per la protezione delle aziende e dei lavoratori. La sua presenza ha dato al seminario un rilievo istituzionale, dimostrando quanto questi temi siano centrali nell’agenda politica nazionale.

Il seminario ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui l’Avvocato Penalista d’Impresa e General Counsel Cipriano Ficedolo, che ha affrontato il tema della Patente a Crediti e il D.Lgs. 231/2001. Ficedolo, con grande abilità, è riuscito a rendere comprensibili argomenti complessi, spiegando con chiarezza le responsabilità delle aziende e semplificando i concetti legali, così da coinvolgere attivamente tutto il pubblico presente.

Preziosa anche la presenza dei relatori:

, Direttore del Centro Studi e Ricerca Co.N.A.P.I. Nazionale, ha parlato di Artigianato, Impresa e Formazione, evidenziando la necessità di una formazione continua per affrontare le sfide del mercato. Mario Della Sala, Avvocato ed ex Ispettore del Lavoro, ha discusso della Certificazione dei Contratti di Lavoro, spiegando l’importanza di tale strumento per garantire la correttezza dei rapporti di lavoro e la conformità legale.

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di confronto su tematiche attuali e cruciali per il mondo del lavoro e delle imprese. La presenza dell’On. Gubitosa ha ulteriormente elevato il valore dell’evento, dimostrando quanto i temi della sicurezza, della formazione e del lavoro siano prioritari anche e soprattutto per le istituzioni politiche del Paese.