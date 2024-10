VIDEO/ Gubitosa a Festa: “Pubblichi le intercettazioni e chiarisca ai cittadini il suo operato”

“Festa pubblichi le intercettazioni su di lui e chiarisca ai cittadini il suo operato”. Non una provocazione, quella lanciata dal Vicepresidente nazionale del M5s Michele Gubitosa sulle colonne de Il Mattino, piuttosto – come lo definisce lo stesso parlamentare pentastelalto – “un ragionamento semplice in una vicenda complessa”. “Innanzitutto – esordisce Gubitosa – preferirei che, quando ci sono indagini in corso, soprattutto su questioni così delicate e che rappresentano una ferita aperta per questa città, si mantenga il silenzio nel rispetto del lavoro della magistratura e delle persone indagate. Oggi avremmo potuto tranquillamente parlare di politica, del comune, di ciò che serve davvero al nostro territorio, ed evitare di riportare ogni volta alla ribalta questioni giudiziarie. Ci vuole rispetto. Capisco, tuttavia, che ci sia la voglia da parte degli indagati di voler esprimere il proprio punto di vista. Il problema è che, quando si esprime un punto di vista personale, pur non volendo entrare nelle questione giudiziarie, bisogna poi dire tutta la verità. E allora ritengo sia inutile lanciare attacchi alla stampa o alla magistratura. Sembra quasi che si voglia far passare l’idea che ci sia stato già un processo, quando invece non è ancora avvenuto e nemmeno sappiamo se si farà. Invece, sembra che il processo sia già stato fatto e che ci sia già stata una assoluzione favorevole a Festa e non è così. Su questo, allora, l’ex sindaco deve essere chiaro – ragiona ancora il deputato irpino -. Ci sono osservazioni fatte dai suoi avvocati in Cassazione sull’utilizzo delle intercettazioni e se queste, per un cavillo tecnico, non dovessero essere utilizzabili, ciò non significa che quello che contengono non sia vero. Io mi auguro che Festa, che è stato il nostro sindaco, possa dimostrare la sua innocenza. Ho sentito anche parlare di risate. Su questo voglio essere chiaro: io non ho mai riso, perché questa vicenda mi ha ferito profondamente. Se Festa risulterà innocente, sarò il primo a essere felice. Nelle intercettazioni, pur mantenendo la privacy delle altre le persone coinvolte, l’ex sindaco potrebbe trovare non la sua colpevolezza, bensì la sua innocenza”.

Da qui la proposta: “Dato che sappiamo quanto l’ex primo cittadino ami fare conferenze stampa – ne ha fatte quando è partita l’indagine – potrebbe farne una ora e portare fuori ciò che emerge da quelle intercettazioni in modo da chiarire ai cittadini il suo operato. Se infatti quelle intercettazioni non potranno essere utilizzate, e Festa non dirà mai cosa contenevano, resterà comunque una grande ombra su tutto ciò che è accaduto. Invece, dovrebbe spiegarci, ad esempio, che cosa è successo con il computer scomparso? Cosa contengono queste intercettazioni di così grave tanto da temerle al punto da chiederne l’inutilizzo?

Sul fronte dell’opposizione, l’alleanza non è discussione per Gubitosa. “L’opposizione resta compatta nel contrastare quest’amministrazione a guida Nargi. Per quanto riguarda le fratture interne al Pd, e le altre vicende che tutti conosciamo, sono abituato a gestirle e a curarle a livello nazionale e regionale, figuriamoci se non riesco a farlo anche ad Avellino. Quello che ci vuole è unione e massimo rispetto per gli altri partiti, soprattutto quando affrontano i loro percorsi. Da parte nostra, c’è e ci sarà sempre massimo rispetto” conclude.