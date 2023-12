Se una notte in Irpinia un viaggiatore: FRANKIE HI-NRG MC ad Aiello dal Sabato

Un palco itinerante che in tre giorni si sposta in tre comuni, “Se una notte in Irpinia un viaggiatore” continua il suo percorso ispirato all’opera infinita di Italo Calvino e lo fa attraverso trekking, azioni poetiche, esperienze immersive, degustazioni, per conoscere i territori in tutto il loro valore, praticarne i ritmi e sperimentare incontri.

Questa sera, mercoledì 27 dicembre, sarà FRANKIE HI-NRG MC ad incontrare il pubblico con il suo DJ SET: negli spazi di Villa Preziosi, ad Aiello del Sabato – in via Piedi Casale – una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica per un set che spazia tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground e l’interpretazione LIVE di alcuni dei suoi maggiori successi.

Resident della serata FoRLai, producer e sound designer, beatmaker avellinese, in consolle dalle 19 per guidarci nel suo personale viaggio musicale.

In scena anche la Kanaka Studio Experience: un esperimento immersivo tra luci e ombre, tra il visibile e l’invisibile attraverso le pieghe di luoghi nascosti e bellissimi.

In una rete di linee che si allacciano è il capitolo che si apre in questa giornata, che comincia alle 15 – nei pressi del Bar Cielo Azzurro – per i trekking urbani curati da Vito Rago e Cammini d’Irpinia.

E va avanti alle 18, in Via San Sebastiano nº 22, seguendo le pagine dei Libri Difettosi immaginati da Ilaria Scarano: un’azione poetico-narrativa collettiva che ci aprirà le porte di case temporaneamente vuote per ascoltarle e lasciarsi ispirare. Un progetto di arte partecipata che rende omaggio all’opera “Se una notte d’inverno un viaggiatore”: nel settimo capitolo la Lettrice Ludmilla, tanto desiderata dal Lettore, lo invita a casa sua per la prima volta, ma non si fa trovare e così lui rimane lì ad aspettarla. Nell’attesa il Lettore entra a curiosare nelle stanze, provando a ricostruire la vita della donna e a leggerla attraverso gli oggetti che fanno parte della sua quotidianità. I partecipanti, accompagnati dal curatore nei luoghi scelti, saranno invitati a restarci un po’ di tempo per immaginare e scrivere fino all’arrivo di qualcuno o di qualcosa. Le case, durante la breve assenza di chi quelle case le abita, con i loro oggetti e la loro storia parleranno a chi vorrà e saprà ascoltarle. Nasceranno relazioni intime, connessioni tra persone e luoghi. Ascolto, lettura e scrittura a mano condurranno alla stesura e alla pubblicazione di libri difettosi. Cancellature, fogli strappati, macchie di inchiostro, rimarranno in mezzo alle pagine dei libri difettosi: semplici come semplice è l’azione che le ha generate. Per partecipare è possibile iscriversi fino alla mattina del 27 dicembre all’indirizzo: libridifettosi@gmail.com.

Ogni tappa di questo itinerario artistico e culturale sarà da scoprire e conoscere: le eccellenze si intersecheranno l’una con l’altra in un percorso di degustazioni narrate che si muoveranno di comune in comune, attraverso momenti di scambio di prodotti e di storie che arrivano dal territorio, contribuendo a creare cooperazione e divulgazione del buono e del bello tra i paesi coinvolti.

“Se una notte in Irpinia un viaggiatore”, è un progetto finanziato nell’ambito del “Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale. Periodo di svolgimento giugno 2023 – maggio 2024” a valere sui fondi POC Campania 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”