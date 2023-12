Controlli dei Carabinieri a Natale e Santo Stefano in Val Fortore

Nell’ultimo fine settimana e nei giorni di Natale e Santo Stefano i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno impiegato 41 pattuglie per i servizi di controllo del territorio, identificando 99 persone e controllando 77 veicoli e 15 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli stradali i militari hanno elevato 8 sanzioni amministrative per infrazioni del codice della strada, per un importo complessivo di 4.307 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, decurtando 15 punti da patenti di guida, contestando violazioni per circolazione con veicoli non sottoposti alla prevista revisione periodica, circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo, circolazione senza i relativi documenti al seguito e per uso di apparecchi telefonici durante la guida ed elevando 2 sanzioni amministrative di 204 euro totali per ubriachezza.

L’attenzione dedicata dai carabinieri del comando provinciale di Benevento al controllo del territorio, già intenso nel quotidiano, viene intensificata durante le festività natalizie per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada ed a tutti i cittadini e per prevenire i reati predatori.