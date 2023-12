Prima litigano in un bar poi uno dei 2 aggredisce personale del Pronto soccorso

Avellino- Nella giornata di oggi gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Avellino hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un 55enne di Avellino ed un 64enne di Santa Paolina. I due si sono resi protagonisti di una lite in un bar del centro, poi l’uomo ferito è andato in escandescenza al Pronto Soccorso.

Il 55enne di Avellino è stato quindi deferito per porto abusivo di coltello, debitamente sottoposto a sequestro, e lesione personale ai danni del un 64enne di Santa Paolina dopo la lite avvenuta nel corso della notte. Ma come detto non è finita qui.

Il 64enne è stato a sua volta denunciato a piede libero per minaccia e percosse a personale sanitario del Pronto Soccorso di Avellino, dove si era portato per le cure e gli accertamenti sanitari a seguito della lite.