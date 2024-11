“Se non sposti la macchina ti taglio la testa”: aggredisce agenti e vicini, resta in carcere

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto del quarantasettenne pregiudicato che nella mattinata dello scorso 11 novembre ha prima minacciato i vicini, poi picchiato gli stessi (padre e figlia), infine aggredito quattro agenti delle Volanti della Questura che erano intervenuti sul posto, Via Di Capua, provocandogli lesioni tra i due e i cinque giorni. Proprio per l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (i due reati per cui e’ scattato l’arresto) il Gip, all’esito dell’interrogatorio di convalida celebrato questa mattina nel carcere di Bellizzi Irpino, oltre alla convalida ha anche emesso come chiesto dalla Procura la misura cautelare in carcere. L’indagato, difeso dall’ avvocato Gerardo Santamaria ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche alla luce del fatto che qualsiasi altra misura sarebbe al momento inidonea a contenere il soggetto indagato, visto che la sua unica abitazione è proprio quella dove sono avvenuti i fatti. Oltre ai due reati per cui e’ scattata la misura in carcere, il quarantasettenne e’ accusato anche di violenza privata (per aver più volte bussato e tentato di sfondare la porta dei vicini per fargli spostare la macchina) lesioni a padre e figlia, danneggiamento della vettura, colpita più volte, sfondando i finestrini.