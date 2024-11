La Regione Campania esulta: “La sentenza sulla legge Calderoli difende l’unità del Paese”

La Regione Campania ha accolto con favore la sentenza della Corte Costituzionale che smantella gran parte della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. La Corte ha accolto le principali censure mosse dalla Campania, stabilendo che l’intesa con lo Stato deve riguardare solo funzioni specifiche e non generalizzate. Inoltre, ha dichiarato illegittima l’assenza di criteri chiari per i LEP e ha bocciato il sistema di finanziamento delle funzioni trasferite. La Regione lo considera una vittoria per la coesione del Paese.