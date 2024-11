VIDEO/ Senz’acqua per giorni, le testimonianze da Capriglia: “Non potevamo neanche scaldare la pasta”

“Non ci saremmo mai aspettati, nel 2024, di rimanere senza acqua per giorni.” Queste sono solo alcune delle testimonianze provenienti da Capriglia Irpina, il comune che è rimasto a secco per diversi giorni a causa della rottura di una condotta dell’Alto Calore. Riparato il guasto, il piccolo borgo alle porte di Avellino si sta lentamente riavviando verso la normalità. Nel frattempo, il sindaco Nunziante Picariello ha organizzato per questo pomeriggio un’assemblea pubblica alla quale hanno partecipato, oltre al primo cittadino e alla sua amministrazione, anche il sindaco di Grottolella Antonio Spiniello, l’amministratore unico dell’ente idrico di Corso Europa Antonello Lenzi e l’ingegnere Danilo De Masi, responsabile dell’area tecnica della zona.

In questi giorni a Capriglia sono rimaste chiuse anche le scuole, compresa la scuola materna parrocchiale. Poco è servito l’intervento delle autobotti messe a disposizione dall’Alto Calore per rifornire d’acqua la cittadinanza. “Non avevamo neanche l’acqua per scaldare la pasta, siamo andati avanti a panini e cibo in scatola”, raccontano due donne del posto. “È una cosa orribile stare senz’acqua; ora, per precauzione, teniamo sempre le taniche piene perché temiamo che l’erogazione possa essere nuovamente interrotta.”