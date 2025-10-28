“Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara mi ha telefonicamente comunicato di essersi attivato per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD), in costante contatto con la dirigente scolastica provinciale di Avellino, al fine di rendere immediatamente operativa questa soluzione. Parallelamente, la preside del Liceo “De Luca” di Avellino, prof.ssa Mariarosaria Siciliano, ha dato la propria immediata disponibilità ad accogliere le classi di Montefredane presso la sede del liceo. Il Comune di Montefredane garantirà il trasporto degli alunni, assicurando la piena accessibilità alle attività scolastiche. Nel tardo pomeriggio si terrà un incontro con le famiglie per illustrare nel dettaglio le possibili soluzioni e condividere le modalità organizzative. Siamo impegnati a fornire una risposta immediata alle esigenze della comunità, affrontando le criticità senza penalizzare la qualità dell’offerta formativa dei nostri studenti. Un sentito ringraziamento al ministro Giuseppe Valditara per la disponibilità e l’impegno diretto dimostrati nell’affrontare con tempestività le problematiche che hanno colpito la comunità di Montefredane dopo il sisma del 25 e 26 ottobre 2025. Stesso sentimento di gratitudine esprimo alla preside del Liceo De Luca, Mariarosaria Siciliano. La collaborazione istituzionale è questa: affrontare e risolvere i problemi delle piccole comunità”. Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.