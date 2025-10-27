Aggredisce la sua ex e si scaglia con un martello contro la Polizia: arrestato

AVELLINO – Aggredisce la sua ex compagna e poi si scaglia contro gli agenti della Volanti di Via Palatucci, intervenuti sul posto, prima minacciandoli e poi tentando di colpirli con un martello . Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, resistenza e danneggiamento sono le accuse che hanno portato all’arresto di un sessantanovenne avellinese, che nel pomeriggio di ieri ha aggredito, spintonandola e colpendola ad un braccio la sua ex compagna. Le condotte violente nei confronti della donna sarebbero state però poste in essere da anni. A partire almeno dal 2021. Vari episodi di appostamento nei pressi della sua abitazione e di minacce alla donna. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura, l’uomo non ha assolutamente desistito. Anzi, ha prima minacciato i due agenti e poi ha tentato di colpirli con un martello, danneggiando la fondina di uno dei due, colpendolo a gomitate. Nei suoi confronti e’ scattato l’arresto, disposto dal pm della Procura di Avellino Francesco Santosuosso, che ha convalidato anche i sequestri eseguiti dalla Polizia. Il sessantanovenne, difeso dall’avvocato Carolina Schettino, dovra’ comparire domani davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza per la convalida dell’arresto.
