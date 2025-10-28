Precipita dal quarto piano, muore insegnante

Tragedia pochi minuti fa in Via Tagliamento, dove una cinquantunenne insegnante e’ morta sul colpo dopo essere precipitata dal quarto piano della palazzina dove abitava. La donna è morta sul colpo, inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto i Carabinieri di Avellino per ricostruire quanto avvenuto. L’ipotesi piu’ probabile è quella di un gesto autolesionistico.
