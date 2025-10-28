Precipita dal quarto piano, muore insegnante

Da
Redazione online
-
0
4004

Tragedia pochi minuti fa in Via Tagliamento, dove una cinquantunenne insegnante e’ morta sul colpo dopo essere precipitata dal quarto piano della palazzina dove abitava. La donna è morta sul colpo, inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto i Carabinieri di Avellino per ricostruire quanto avvenuto. L’ipotesi piu’ probabile è quella di un gesto autolesionistico.