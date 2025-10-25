Scossa in Irpinia, attivato il Centro Soccorsi in Prefettura: nessun danno segnalato

AVELLINO- Nessun danno segnalato e attivato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi: “A seguito dell’evento sismico registrato alle 21.49.18 di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di magnitudo 4.0, con epicentro a Montefredane, in provincia di Avellino, la Protezione Civile della Regione Campania si è messa immediatamente in contatto con i Comuni più prossimi all’epicentro.

Al momento, non è pervenuta alla Sala Operativa regionale alcuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni.

La scossa è stata avvertita in gran parte della Campania.È attivo il CCS presso la Prefettura di Avellino, sono in corso verifiche”.