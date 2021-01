Scuole, Avellino: slitta di una settimana la riapertura delle superiori

Ad Avellino slitta di una settimana la riapertura delle scuole di secondo grado. Nella giornata di domani sarà firmata l’ordinanza. Il sindaco attraverso un video sui social ha confermato le indiscrezioni circolate già nelle scorse ore.

“Insieme all’assessore Giacobbe abbiamo lavorato all’ordinanza che domani pubblicherò – spiega Festa-. Ordinanza in cui posticipo la ripresa delle lezioni in presenze per gli istituti superiori di Avellino di una settimana. Circa il 70% degli studenti che frequentano le nostre superiori proviene da altri comuni della nostra provincia”.

“Prima della ripresa – conclude il sindaco – ritengo indispensabile uno screening a studenti, personale docenti e Ata. Non posso vanificare il lavoro che la mia comunità ha fatto fin qui. Riprenderanno le lezioni in presenza nel momento in cui avrò la sicurezza assoluta”.