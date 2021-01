Sport Volley: l’Olimpica contro Ischia per il riscatto 30 Gennaio 2021

L’Olimpica cerca il riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa a Marigliano. I biancoverdi questa sera affronteranno alle 17,30 Ischia Pallavolo nella palestra comunale di Avellino. La partita si svolgerà a porte chiuse come da protocollo Covid e sarà possibile seguirla in diretta sulla pagina facebook dell’Olimpica.

Mister Amodeo appare molto motivato e fiducioso per la prima stagionale in casa: “giochiamo contro una squadra che difende molto, non molla ed è sempre sul pezzo. Ci siamo preparati in questa settimana cercando delle situazioni diverse da quelle della gara di Marigliano in modo da essere più fluidi ed efficienti sulla fase di attacco partendo da una battuta più offensiva che è fondamentale per aggredire la squadra avversaria subito”.