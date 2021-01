Cronaca Giugliano, aggressioni al personale sanitario: 2 persone denunciate 30 Gennaio 2021

I carabinieri della stazione di Giugliano hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 39enne che, trasportato presso l’ospedale di Giugliano per delle ferite al volto, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche e senza alcun motivo apparente, aveva colpito con degli schiaffi in faccia il medico di turno del Pronto Soccorso ed il vigilantes di servizio che aveva cercato di prestare soccorso al sanitario.

Analoga situazione anche a Frattamaggiore dove i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 42enne di Arzano.

Il personale sanitario del 118 dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore aveva trasportato in ambulanza la moglie del 42enne che era risultata affetta da Covid-19 ed in stato di gravidanza.

L’uomo, in preda ad agitazione, ha chiesto notizie al medico di turno sulle condizioni della consorte ma poi ha sferrato un calcio alla porta d’ingresso del pronto soccorso. La porta, di rimbalzo, ha colpito il volto del medico procurandogli un ematoma alla fronte.