Scuole aperte a Cassano Irpino, il sindaco Vecchia: “Nessuna criticità, si va a scuola”

Dopo la lieve scossa sismica avvertita in Irpinia, il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha annunciato che le scuole del comune saranno regolarmente aperte domani.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo a scuola e non sono emersi elementi di criticità. Domani le scuole saranno regolarmente aperte a Cassano. Non voglio essere né eroe, né pavido ma semplicemente coerente – ha dichiarato il primo cittadino – Si è verificata una scossa che molti neppure hanno sentito. Chiudere tutto, in assenza di criticità, dopo aver investito milioni di euro in ogni comune per la messa in sicurezza degli edifici e per i piani di protezione civile significherebbe che abbiamo sbagliato tutto”, ha aggiunto il sindaco.

“Anche per questo si va a scuola!”, ha concluso Vecchia, ribadendo la fiducia nelle strutture scolastiche e nelle misure di protezione civile adottate dal Comune.