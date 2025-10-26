Allarme degrado al Rione Ferrovia: l’associazione “Non sei Irpino se” chiede interventi urgenti all’ACER Avellino

Cresce la preoccupazione tra i residenti del Rione Ferrovia, dove diverse palazzine di edilizia popolare versano in condizioni di grave degrado strutturale. A lanciare l’allarme è l’associazione “Non sei Irpino se” A.P.S., che in una lettera indirizzata alla Direzione dell’ACER Avellino ha denunciato la situazione di pericolo in cui si trovano numerosi nuclei familiari del quartiere.

Negli ultimi giorni la provincia è stata interessata da una serie di eventi sismici, con scosse di magnitudo fino a 4, che hanno aumentato la paura tra i cittadini. Le vibrazioni del terreno, infatti, hanno aggravato le già precarie condizioni degli edifici, dove — secondo quanto segnalato — si registrano crepe nei muri, cedimenti parziali e segni evidenti di deterioramento.

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai residenti, preoccupati per la loro sicurezza e quella dei loro figli”, ha dichiarato Luca Del Gaudio, presidente dell’associazione. “I Vigili del Fuoco sono già intervenuti per un primo sopralluogo, ma servono verifiche tecniche approfondite e interventi immediati”.

Nella lettera, l’associazione chiede all’ACER di procedere con un sopralluogo straordinario, di valutare lo stato di sicurezza degli edifici e, ove necessario, di avviare interventi di messa in sicurezza o lavori già programmati.

La richiesta arriva in un momento di forte tensione per gli abitanti, che lamentano da tempo la mancanza di manutenzione ordinaria e la lentezza delle istituzioni. “Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile – sottolinea Del Gaudio – servono risposte e tempi certi”.