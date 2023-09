Scuola e legalità, Prefetto di Avellino pronto a collaborare con il Provveditorato

Il Prefetto di Avellino, nel corso del comitato per l’ordine pubblico, ha rimarcato l’importanza della più ampia sinergia interistituzionale, nel rispetto dell’autonomia scolastica e territoriale, rappresentando la necessità di predisporre a cura delle Forze dell’Ordine le opportune misure di vigilanza e controllo, con il concorso delle Polizie Locali, con particolare riguardo ai principali poli scolastici, sia per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, che per evitare situazioni di congestionamento del traffico nei punti di maggiore criticità.

Ad allievi, docenti e personale educativo operanti in provincia, il Prefetto rivolge i migliori auguri per il nuovo anno scolastico, confermando la costante collaborazione con il mondo della Scuola, anche attraverso iniziative che saranno condivise, in raccordo con Prefettura e Forze dell’Ordine, sui temi della legalità quali bullismo e cyberbullismo, rischi connessi all’uso di internet e dei social oltre che al consumo di alcool e sostanze stupefacenti, violenza di genere, sicurezza stradale.

A tale riguardo la Prefettura ha intenzione di definire un Protocollo, che sarà portato all’attenzione del nuovo Dirigente Scolastico Provinciale, al fine di offrire alle Istituzioni scolastiche un ulteriore strumento, utile a valorizzare l’educazione alla convivenza civile ed i principi di legalità della nostra Costituzione, promuovendo nei giovani l’esercizio della cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema sociale, della partecipazione responsabile e della cooperazione.