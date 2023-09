Covid e variante Eris, De Luca: “Non vergogniamoci a usare la mascherina”

Covid, contagi in crescita e la variante Eris preoccupa ma nessuna drammatizzazione per il presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca. Occorre tuttavia “tenere gli occhi aperti” afferma il governatore campano, sottolineando come la nuova variante del Covid-19 “non sia pericolosa per la popolazione più giovane, ma risulti aggressiva per i fragili e gli anziani”.

Da qui l’invito a riutilizzare la mascherine: “Se cominciassimo a usare un po’ la mascherina perché che un po’ di prudenza non guasta, soprattutto nei luoghi di aggregazione. Cerchiamo di non fare che ci vergogniamo di indossarla la mascherina, non è che perdiamo la bellezza, qualcuno addirittura migliora la sua estetica se si maschera”.

Sul fronte vaccini, De Luca spiega che ad ottobre in Campania arrivano i nuovi farmaci in grado di contrastare la variante Eris. La data è quella tra il 2 e il 6 ottobre. “Vaccinazione di massa antinfluenzale e poi anti-Covid per le nuove varianti per la popolazione anziana – afferma il governatore -. Impegniamo tutte le Asl a vaccinare in primo luogo gli ospiti delle Rsa pubbliche e private. La priorità assoluta sono gli anziani. Poi seguiremo con attenzione il mondo della scuola” conclude il presidente De Luca.