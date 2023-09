Elezioni a Solofra, a pochi giorni dal voto controlli rafforzati. E’ stato deciso dal prefetto di Avellino, Paola Spena, che ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, dei rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati.

Già nell’immediatezza delle vicende che hanno visto contrapposti due dei candidati alla carica di sindaco, fanno sapere da palazzo di Governo, è stato disposto un rafforzamento dei servizi di prevenzione e vigilanza a cura delle Forze dell’Ordine, anche per favorire una corretta campagna elettorale in vista del voto del 17 e 18 settembre

Per l’occasione, oggi il comitato è stato esteso al Commissario prefettizio nominato per la temporanea gestione dell’Ente fino all’espletamento delle operazioni elettorali, nonché al Comandante della Polizia Locale, i quali hanno evidenziato la massima attenzione riservata a questa fase, in raccordo con le Forze dell’Ordine, precisando che i comizi elettorali si sono svolti, finora, senza criticità.

In considerazione della settimana che precede le elezioni, il Prefetto ha richiamato l’esigenza di un ulteriore sforzo da parte di tutte le Forze di Polizia per garantire un sereno clima elettorale, impegno che sarà ulteriormente elevato nei giorni delle consultazioni.