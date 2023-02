Scuola di Borgo Ferrovia, il Comune completa la riqualificazione

Il Comune di Avellino ha completato gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del corpo A della scuola primaria di Borgo Ferrovia. Lavori costati complessivamente 800.000 euro, in due distinti appalti. Ora si può procedere al trasloco degli studenti delle tre classi della scuola media di via Tedesco, necessario anche per l’abbattimento e la riqualificazione del plesso.

Questa mattina, l’assessore alla Pubblica Istruzione di Palazzo di Città, Giuseppe Giacobbe, ha scritto al dirigente scolastico, Carmela Satalino. «Le lavorazioni sono concluse. – fa sapere l’esponente della giunta Festa – Acquisite le certificazioni, il trasferimento degli alunni è previsto il prossimo 6 marzo. Il trasloco di tutte le suppellettili occorrenti per la didattica e gestione amministrativa sarà effettuato, invece, il giorno 4, sabato, da una ditta incaricata dall’amministrazione comunale».

Grazie alla riqualificazione portata a termine con successo dall’Amministrazione comunale, la scuola primaria di Borgo Ferrovia diventa un plesso all’avanguardia nell’edilizia scolastica provinciale. Tra le altre migliorie apportate, un sistema di aerazione automatica, che provvede al ricambio sulla base delle rilevazioni di appositi indicatori, in maniera costante e continua.

Nei due piani dell’ala appena riqualificata (Corpo A), sono disponibili 5 locali per ogni livello. Qui verranno ospitati gli studenti delle tre classi della vicina scuola media di via Francesco Tedesco, che sarà abbattuta e riqualificata.