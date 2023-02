FOTO / Guido Dorso, il nuovo auditorium: un piccolo teatro al servizio della città

La scuola del futuro secondo l’amministrazione provinciale di Avellino. E’ una scuola più inclusiva, modello campus, aperta all’esterno, alle energie che arrivano da fuori. E’ il modello al quale si è ispirato il numero uno di Palazzo Caracciolo nel redigere il masterplan della scuola irpina, un complesso di interventi di edilizia da circa 60 milioni di euro. Un piano ambizioso, nato dopo che Buonopane ha tenuto sopralluoghi un po’ in tutte le scuole irpine.

Ed un primo esempio concreto di come saranno spesi i fondi, è il nuovo auditorium della Guido Dorso di via Morelli e Silvati ad Avellino, inaugurato oggi anche alla presenza del consigliere provinciale con delega, Mazzariello. Un auditorium, sottolinea il presidente Buonopane, che somiglia ad un teatro e che può ospitare fino a 300 persone. Un fiore all’occhiello al servizio non solo della scuola.