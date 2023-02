Nuovi alberi in città, Festa: “Vicini alla soglia delle 300 piantumazioni”

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la piantumazione di nuovi alberi e la tutela del patrimonio verde della città. In attuazione del Progetto Pilota “Un Albero per ogni abitante”, redatto dagli Uffici comunali, l’ente ha messo a dimora 37 nuove essenze, quali Ligustrum, Cercis Siliquastrum, Quercus Ilex, Hibiscus Syriacus. Ma non solo. A seguito dell’approvazione di una perizia di variante suppletiva, sono state previste ulteriori 12 alberature. Si tratta, nello specifico, di 1 Ligustrum in via Gaetano Oliviero, 2 Hibiscus Syriacus e 2 Quercus Ilex nella rotonda di via Francesco Scandone, 2 Cercis Siliquastrum in piazza Carlo Festa, a rione Valle, e 5 Cercis Siliquastrum in via Guido Dorso.

Questa mattina, l’impresa incaricata ha ottenuto la consegna dei lavori e, a strettissimo giro, cominceranno le nuove piantumazioni. Sul punto, esprime forte soddisfazione il sindaco di Avellino, Gianluca Festa: «Con le nuove 12 piantumazioni – evidenzia – ci avviciniamo alla soglia dei 300 alberi messi a dimora da questa Amministrazione. Si tratta di un numero certamente considerevole, che testimonia il grande lavoro svolto da questa giunta. Sin dal nostro insediamento, infatti, lavoriamo all’obiettivo strategico di una Avellino più green ed ecosostenibile. Questo impegno è testimoniato ulteriormente – ricorda – dalla stesura ed approvazione del Piano Urbano del Verde, tra i primi in Campania. Un documento fondamentale – conclude il sindaco – che contiene il censimento di tutto il verde pubblico cittadino e l’indicazione precisa delle azioni da adottare, tanto per la tutela del patrimonio preesistente, quanto per la scelta delle specie più idonee ad assicurare una corretta e duratura implementazione del numero dei nostri alberi».