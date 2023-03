Scritte al sindaco, la maggioranza fa quadrato

«Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra piena vicinanza al Sindaco, Gianluca Festa. Le intimidazioni riportate sul muro dell’Anagrafe da una mano ignota non possono restare sotto traccia». Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo delle compagini consiliari di maggioranza, Elia Desimone per “Davvero”, Diego Guerriero per “Viva la Libertà”, Gerardo Melillo per “Avellino Vera” e Carmine Montanile per “Ora Avellino” ed i consiglieri del gruppo misto Gianluca Gaeta e Antonio Cosmo.

«Nonostante i termini utilizzati siano particolarmente gravi, e rimandino a periodi bui oltre che lontani della nostra democrazia – proseguono i capigruppo –, sappiamo bene che il Sindaco continuerà a lavorare per risolvere, giorno dopo giorno, i problemi della città. Con lo stesso impegno, la stessa determinazione e la medesima trasparenza. Senza lasciarsi in alcun modo condizionare. Noi restiamo al suo fianco per condurre in porto la rivoluzione amministrativa avviata su più fronti».