Quindici, l’ex sindaco anticamorra torna in campo con De Magistris?

QUINDICI- L’ex sindaco anticamorra di Quindici Liberato Santaniello torna all’impegno politico sotto le insegne dell’ex magistrato e sindaco di Napoli Luigi De Magistris, portavoce nazionale di Unione Popolare? Ancora presto per rispondere, anche se l’ex sindaco da anni non partecipava piu’ attivamente alle iniziative pubbliche. Quindi la sua presenza in prima fila e l’intervento alla manifestazione di martedi’ sera al Carcere Borbonico non e’ passata inosservata. Dalla campagna elettorale del 2015, dopo che si era interrotta anticipatamente a causa della sfiducia la sua amministrazione, quella eletta nel marzo del 2010 non c’erano stati interventi pubblici da parte dell’ex primo cittadino. Molti pero’ precisano che a portare di nuovo su un palco pubblico (in questo caso la sala blu del carcere Borbonico) sia lo stretto legame con il medico Aldo D’Andrea, organizzatore della manifestazione che proprio con l’ ex sindaco ha condiviso numerosi impegni sociali e politici. Gli altri relatori venivano tutti dall’area socialista. Il discorso dell’ex sindaco, nella sua nuova veste di educatore ed Rsu della Uil al Convitto di Avellino, s’ stato incentrato sugli effetti negativi che l’Autonomia differenziata avra’ proprio su un settore nevralgico come quello dell’istruzione.