Fiamme al terzo piano, scatta l’allarme a Mercogliano: casa dichiarata inagibile

Intorno alle ore 20:30 di ieri sera, giovedì 23 luglio, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha inviato una squadra con APS (Autopompa Serbatoio), supportata da un’autoscala con il relativo personale, a seguito della segnalazione di alcuni residenti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio nel comune di Mercogliano, in via Traversa.

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All’arrivo sul posto, non essendovi persone all’interno dell’abitazione, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato l’autoscala per accedere all’appartamento e procedere rapidamente alle operazioni di spegnimento. L’incendio risultava circoscritto a una stanza nella quale erano presenti diversi apparecchi elettronici.

Sul posto è intervenuto anche il Capo Turno di servizio per coordinare e supportare le operazioni di soccorso. Presenti inoltre i Carabinieri della Stazione di Mercogliano, il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e un’ambulanza del 118 di Avellino, allertata in via precauzionale.

Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa bonifica dell’area interessata e alla messa in sicurezza dell’abitazione, disponendone l’interdizione fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.

Non si registrano persone ferite né danni ad altre abitazioni o beni esterni all’appartamento interessato dall’incendio.