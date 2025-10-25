La scossa di magnitudo 4.0 gradi, epicentro Montefredane

AVELLINO- Una scossa molto piu’intensa di quella registrata nel pomeriggio di ieri. Un terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro Montefredane. Arrivano le coordinate dai sismofrafi dell’Ingv sulla scossa che si e’ registrata alle 21:49:18 ad una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
