Scoperto sotto casa della sua “vittima”, tenta di aggredire i Carabinieri: divieto di dimora

PATERNOPOLI- Divieto di dimora a Paternopoli per il ventiseienne ghanese arrestato dai Carabinieri della locale stazione per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice monocratico del Tribunale di Benevento ha convalidato l’arresto dell’indagato, disponendo la misura meno afflittiva del divieto di dimora nel comune irpino. L’avvocato Gianluigi Itro del Foro di Benevento ha chiesto i termini a difesa (riservandosi anche di optare per un rito alternativo) e ha anche sollecitato una perizia psichiatrica sul soggetto tratto in arresto. I Carabinieri della Stazione di Paternopoli avevano tratto in arresto il 26enne, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Misura scattata nell’ambito di specifiche attività di tutela attivate nei confronti di una donna del posto, già vittima di episodi di violenza da parte del giovane, i militari dell’Arma hanno individuato il 26enne nei pressi del cancello dell’abitazione della stessa.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha tentato inizialmente di darsi alla fuga e, una volta raggiunto, ha opposto resistenza cercando di colpire i militari operanti. Il 26enne è stato quindi immobilizzato mediante l’utilizzo dello spray urticante in dotazione ai Carabinieri intervenuti.