“Un Canestro di Valori” a Lioni: il basket come motore d’inclusione e crescita educativa

La Società Basket Lioni e l’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” di Lioni-Teora, in prestigiosa collaborazione con la FIP Campania e Minibasket Campania, annunciano il convegno conclusivo del progetto “Un Canestro di Valori”, iniziativa educativa e sportiva che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria in un percorso di crescita attraverso il basket.

L’evento rappresenta l’atto finale di un cammino iniziato nei mesi di novembre e dicembre con il progetto “Bambini in Gioco”, promosso dalla FIP Nazionale, che ha saputo trasformare l’attività sportiva in uno straordinario strumento di inclusione, socialità e formazione. Il basket, infatti, si è fatto interprete di valori fondamentali come il rispetto, l’amicizia, il gioco di squadra e il divertimento sano, creando un ponte autentico tra scuola, sport e territorio.

Protagonisti assoluti della giornata saranno gli studenti delle classi prime e seconde della Scuola Primaria, chiamati a partecipare a un concorso creativo dedicato ai valori dello sport e della condivisione. Le classi prime presenteranno disegni e slogan originali ispirati al progetto, mentre le classi seconde proporranno riflessioni scritte sull’esperienza vissuta e sull’importanza educativa delle attività svolte.

Nel corso del convegno si terrà anche la cerimonia di premiazione degli elaborati. Una commissione valuterà i lavori sulla base di creatività, originalità, capacità espressiva e valorizzazione dello spirito di squadra. Tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento simbolico, mentre le opere più significative saranno esposte nei locali che ospiteranno l’evento. L’incontro vuole ribadire un messaggio semplice ma profondo: nel basket, così come nella vita e tra i banchi di scuola, la vittoria più importante è crescere insieme.

Per i saluti istituzionali interverranno:

– il Dirigente Scolastico Gerardo Cipriano;

– il Presidente FIP Campania Antonio Caliendo;

– il Presidente della Scandone Avellino Marco Trasente;

– il Presidente ASD UGO TESONE LIONI Pietrantonio Riccelli.

I relatori del convegno saranno:

– Pasquale Lombardo, Responsabile Minibasket Campania;

– Dario Mondini, Coordinatore Tecnico Minibasket;

– Angelo Buglione, Presidente FIP Provinciale Avellino;

– Sabatino Fonso, Responsabile Minibasket ASD UGO TESONE LIONI.

Una giornata di sport, emozioni e valori autentici che conferma ancora una volta il ruolo educativo dello sport nella crescita delle nuove generazioni.