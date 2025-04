Scooter bruciato nelle montagne tra Taurano e Visciano: indagini della Polizia

VALLO LAURO- Uno scooter Beverly completamente bruciato e’ stato scoperto dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi nell’ambito del controllo del territorio e delle attività di indagine relative a recenti vicende avvenute nel Vallo di Lauro. Il primo sospetto in queste circostanze e’ che il mezzo, rinvenuto nelle campagna tra Taurano e Visciano dal personale della Polizia, possa essere stato utilizzato per recenti episodi criminosi avvenuti nel Vallo di Lauro. Le indagini della Polizia sono in corso e consentiranno di comprendere se ci sia un nesso tra la distruzione del mezzo e i fatti avvenuti.