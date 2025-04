I giovani penalisti a confronto sul “pacchetto Sicurezza”: dubbi e critiche al provvedimento

AVELLINO- E’ stato un confronto sul decreto Sicurezza, che di fatto ha superato il Ddl Sicurezza voluto a novembre dal Governo, il tema della discussione del quarto incontro di studio nell’ambito di “Parliamone in Camera Penale”, il ciclo di incontri che la Consulta presieduta da Matteo Fimiani ha organizzato su temi di attualità dal punto di vista giuridico. Ad occuparsi della relazione introduttiva sono state tre giovani penaliste: Dalila Capacchione, Beatrice Capozzi e Chiara Santaniello. La posizione della Consulta rispetto alla scelta di superare il Ddl arenato dopo i rilievi del Colle in Parlamento e approvare un decreto legge ed un testo “blindato”, senza il passaggio e il confronto su temi come quelli della Giustizia in Parlamento, tra i gruppi e le varie sensibilità, rapppresenta un fatto censurabile. Un lungo confronto tra i partecipanti all’ iniziativa, quello seguito alle relazioni.