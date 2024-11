Scontro tra tir e bus turistico sull’A1: muore cinquantanovenne autista avellinese

Era originario di Avellino l’autista del tir di 59 anni, morto nell’incidente stradale avvenuto questa mattina sull’Autostrada A1 Napoli-Roma, dove si è registrato lo scontro, per motivi ancora da chiarire, con un bus turistico pieno di turisti coreani diretto in Costiera Amalfitana. Il violento sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica attorno alle ore 9,30, sull’autostrada A1 al Km 689 in direzione Sud, nel territorio al confine tra il Comune di Frosinone, in Lazio, e quello di Caserta, in Campania. Nell’incidente sono rimasti feriti anche 9 turisti coreani.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed il personale sanitario del118. Delle indagini si sta occupando la Polizia Stradale del distaccamento A1 di Cassino. Sarà l’esame medico legale a stabilire le cause del decesso del camionista: se abbia avuto un malore mentre era alla guida o ad ucciderlo siano state le ferite riportate nell’impatto.