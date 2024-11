Incubo furti tra Aiello, Cesinali e Atripalda: l’allerta del sindaco Gaeta

AIELLO DEL SABATO-Una serie di raid all’interno delle abitazioni registrati negli ultimi giorni fanno salire nuovamente l’allarme furti tra Aiello del Sabato, Cesinali e Atripalda. Un nuovi incubo per i residenti della zona. Stasera i malviventi sono tornati in azione. Il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta ha anche voluto lanciare un’allerta via social: ci giungono questa sera segnalazioni di tentativi di furto tra la frazione Sabina ed Atripalda.Invitiamo tutti a fare attenzione e a segnalare eventuali avvistamenti. I carabinieri sono già stati allertati e sono sul posto.