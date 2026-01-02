Dicembre 2025: il terzo più caldo dalla fine dell’Ottocento a oggi. 5.6°C. Questa la temperatura media registrata all’Osservatorio di Montevergine nel mese di dicembre da poco conclusosi. Come si evince dall’elaborazione grafica riportata di seguito, si tratta di un valore tutt’altro che aderente alla climatologia dell’ultimo mese dell’anno. Dal confronto con la temperatura media del trentennio 1991-2020, infatti, emerge uno scarto di 3.0°C. Dicembre 2025, dunque, sale idealmente sul terzo gradino del podio dei mesi di dicembre più caldi di sempre: anomalie ancor più significative di quella registrata nel 2025 furono rilevate solo nel 2015 (+3.1°C) e nel 2022 (+3.8°C). Delle tre decadi, la più calda è stata la seconda (temperatura media: +7.9°C), in cui peraltro è stata osservata la temperatura media più alta del mese (14.9°C, un valore che si commenta da sé…). L’unico momento di freddo degno di nota è stato “confinato” all’ultima giornata dell’anno, in cui, complice l’arrivo di aria di origine artico-continentale, il termometro è sceso sino a -6.0°C. In particolare, la temperatura minima del giorno 31/12 è stata la più bassa di tutto l’anno solare 2025, superando di gran lunga i -4.5°C del 18 marzo. Osservando la figura riportata di seguito, balza all’occhio il fatto che negli ultimi 15 anni solo in tre occasioni (2012, 2017 e 2021) è stata riscontrata un’anomalia di segno negativo (apprezzabile, per la verità, solo nel 2017), il che testimonia il fatto che il mese di dicembre abbia assunto, in epoca recente, connotati molto più autunnali che invernali a dispetto di quanto avveniva in passato.

Sul fronte precipitativo, è stata osservata un’anomalia di segno negativo. Dicembre 2025, infatti, si chiuso in quel di Montevergine con soli 95.0 mm di precipitazione (pioggia e neve fusa) cumulata. Si tratta di un valore di gran lunga (-56.1%) inferiore alla norma. Si tratta del dicembre più secco degli ultimi 9 anni: è necessario tornare al terribile biennio 2015-2016 per ritrovare, all’interno della serie storica, un mese di dicembre più secco di quello del 2025. Ricordiamo che nelle due annate appena menzionate all’Osservatorio caddero a Dicembre, rispettivamente, 1.0 e 10.4 mm. La giornata più piovosa del mese è stata quella del 24/12 (23.0 mm), in cui peraltro è stato registrato l’unico episodio nevoso (2.0 cm).