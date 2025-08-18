Per le Vie del Borgo: dal 20 agosto l’appuntamento nel centro storico di Montefalcione

La Pro Loco Emilio Ruggiero di Montefalcione è pronta a lanciare Per Le Vie del Borgo 2025. L’appuntamento, giunto alla XIII edizione, si terrà il 21, 22 e 23 agosto e quest’anno dopo l’acqua ed il fuoco, celebra, attraverso il claim “Tra cielo e terra”, l’elemento naturale dell’aria, filo rosso narrativo del tradizionale Festival internazionale delle culture musicali. La direzione artistica dedicata alle scenografie ha previsto allestimenti originali per ricreare nel borgo montefalcionese un’atmosfera sognante per regalare al visitatore in un’esperienza non passiva e di semplice coinvolgimento, ma di partecipazione e di immersione nel racconto della manifestazione. Tra salti pindarici e voli funambolici, giochi di luci ed istallazioni, il centro storico di Montefalcione si riempirà, ancora una volta, di magia, suoni, poesie e colori.

Si resta a Montefalcione, ma il visitatore potrà condurre un viaggio tra colori, profumi, suggestioni e sapori di uno dei Paesi ospiti della rassegna musicale. Il Direttore artistico del Festival internazionale delle culture, anche per l’edizione 2025 ha coinvolto 9 gruppi musicali: Maya, Ecuador, Masai, Maori, Togo, Giappone, Indios dell’Amazzonia, Indiani d’America e Mongolia racconteranno tradizioni e cultura delle proprie radici.

La manifestazione farà, poi, scoprire un pezzettino della storia del nostro territorio raccontando le gesta del coraggioso esploratore e fisico: Umberto Nobile, la cui presenza sarà richiamata da una scenografia coinvolgente e la teatralizzazione della sua impresa con il Dirigibile Italia.

Un’ulteriore novità di quest’anno è l’anteprima prevista per il 20 agosto, alle ore 20:30. Sarà occasione per ringraziare partner istituzionali e sponsor, immergersi nelle atmosfere del nuovo concept dell’edizione 2025 e suggestionare i visitatori quel tanto che basta per spingerli a visitare il borgo irpino nei successivi tre giorni, quando numerosi stand enogastronomici renderanno ancora più piacevole la partecipazione alla manifestazione.