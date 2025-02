Scomparsa Rita Sciscio, il cordoglio della politica

Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, e l’Amministrazione comunale tutta, si stringono nel dolore per la prematura scomparsa della cara Rita Sciscio. «Donna garbata e mite, architetto apprezzato e conosciuto in città, Rita si è segnalata anche e soprattutto per il suo impegno politico nell’amministrazione comunale e nelle file del Movimento Cinque Stelle. – afferma il Sindaco Nargi – La ricordo con commozione nel ruolo di assessore all’Urbanistica ed ai Lavori pubblici, che ha ricoperto con competenza, pragmatismo e gentilezza nella giunta Ciampi. La sua prematura scomparsa rappresenta una grave perdita per la città e per la politica, in cui ha saputo muoversi con eleganza ed equilibrio. Profondamente addolorata, a nome della città e dell’Amministrazione che rappresento, porgo le più sentite condoglianze al marito Gianni Colucci, responsabile della redazione locale de “Il Mattino”, ai figli, agli amici del Movimento Cinque Stelle ed a tutti i suoi cari» conclude il Sindaco.

Cordoglio è stato espresso anche da Antonio Gengaro che “profondamente commosso, ricorda Rita Sciscio, amica cara dai tempi del Colletta, e indimenticabile protagonista della vita sociale e politica della città di Avellino”.

Su Instagram il messaggio del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi: “Ti voglio ricordare così Rita. Il dolore è troppo forte adesso. RIP”.

“Apprendiamo con sgomento la notizia della prematura scomparsa di Rita Sciscio, dirigente del Movimento Cinque Stelle, già assessore al Comune di Avellino e già coordinatrice del M5S in città. Una professionista, una mamma, una donna animata da grande passione civile, ne sentiremo la mancanza. Al marito, il giornalista Gianni Colucci, ai suoi tre figli, ai familiari porgiamo le nostre più sentite condoglianze”. E’ quanto scrive la segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.

“Ho avuto modo di conoscere Rita molto tempo fa, essendo entrambi architetti – dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca – e abbiamo sempre avuto un rapporto improntato alla cordialità e alla stima reciproca. La notizia della sua scomparsa mi ha lasciato senza parole. Esprimo il mio sentito cordoglio al marito Gianni e alla sua famiglia. L’esempio di Rita, la sua passione politica, l’amore per la sua città continueranno a vivere ancora”.