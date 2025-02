Scomparsa Sciscio, continuano i messaggi di cordoglio della politica

Continuano i messaggi di cordoglio da parte della politica per la prematura scomparsa dell’architetta Rita Sciscio, già assessora all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Avellino nonché rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino.

Il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa si dice “profondamente commosso in questa triste giornata” e rivolge “il pensiero ai suoi tre figli, al marito Gianni e alla sua famiglia politica del Movimento 5 Stelle. Rita è stata fino a pochi mesi fa referente del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino, un segno tangibile della sua dedizione alla comunità, del suo impegno nel sociale e dei valori che da sempre contraddistinguono il nostro Movimento. Ha guidato – continua Gubitosa – con competenza l’Assessorato all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici nella prima Giunta a 5 Stelle del Comune di Avellino, dimostrando grande professionalità e passione. La sua competenza mancherà non solo alla comunità del Movimento 5 Stelle, ma all’intera città”.

Anche il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino Ines Fruncillo e il Coordinamento tutto sono profondamente rattristati dalla notizia della prematura dipartita dell’architetto Rita Sciscio, già assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Avellino nella Giunta Ciampi. Nel partecipare la più sincera solidarietà e vicinanza ai familiari, si uniscono al dolore del marito, Gianni Colucci, responsabile della redazione avellinese de “Il Mattino”, e ai tre figli, che stanno affrontando la prova più difficile. “Ho conosciuto Rita tra i banchi del Consiglio Comunale e ne ho apprezzato la dedizione e la passione per il suo lavoro – afferma Ines Fruncillo -. La sua attività è stata un esempio di impegno e determinazione. Persona di rara integrità morale, la cui presenza ha arricchito la vita di chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla. Oggi celebriamo la sua vita, il suo sorriso e la sua gentilezza. In questi momenti di dolore, le parole possono sembrare inadeguate per esprimere il vuoto che lascia. La sua assenza sarà profondamente sentita.”

Cordoglio della UIL con il segretario generale Luigi Simeone per la scomparsa di Rita Sciscio, persona, donna e professionista di grande valore con cui abbiamo avuto il modo di interagire provando a tracciare le linee dello sviluppo dell’Irpinia ai tempi del governo Conte prima e successivamente nella Sua funzione di amministratore del Comune di Avellino. Mancherà sicuramente alla ns. comunità ma ancor più ai suoi cari figli e al marito Gianni Colucci cui giungano le sentite condoglianze a nome mio e della UIL tutta.