Autobus prende fuoco sulla statale 7bis “di Terra di Lavoro”: chiuso un tratto

Lungo la strada statale 7bis “di Terra di Lavoro” è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 65,000, a Monteforte Irpino.

Un autobus in transito con il solo autista a bordo, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco rendendo necessaria l’interdizione della circolazione. A fiamme domate, a seguito della completa rimozione del mezzo, sarà possibile ripristinare la transitabilità.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che dei Vigili del Fuoco.