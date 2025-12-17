Scomparsa Manzo, ci sarà il processo per i tre indagati? Attesa la decisione del Gup

PRATA PRINCIPATO ULTRA- Sarà discussa questa mattina davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza la richiesta di rinvio a giudizio per i tre imputati nell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo. La Procura di Avellino, come e’ noto, ha chiesto il rinvio a giudizio per i tre che erano stati raggiunti dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari . A firmare la richiesta il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma e il sostituto Chiara Guerriero. Questa mattina ci sarà l’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza nei confronti di Manzo Romina, figlia dello scomparso e difesa dall’avvocato Renna, per cui i magistrati contestano il favoreggiamento personale a vantaggio di Scannelli Loredana, difesa dall’avvocato Rolando Iorio. Proprio alla Scannelli ed Alfonso Russo, difeso dall’avvocato Mirella Nigro viene invece contestato il sequestro di persona in concorso. Le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa di Avellino avevano determinato questa prima svolta nell’inchiesta. Davanti al magistrato ci saranno anche le parti civili costituite, i familiari di Manzo, le sorelle in particolare, difese dall’avvocato Nicodemo Gentile, che da cinque anni chiedono verità per la scomparsa del proprio congiunto, sparito nel nulla e come inghiottito lungo la strada che conduce alla Chiesa dell’Annunziata di Prata Principato Ultra.